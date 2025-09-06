Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Il mio appello al G7 parlamentare in Canada: difendere libertà e verità, contro chi vorrebbe cancellarle. È l’ultima chiamata per l’Occidente”. Così su Instagram il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Camera: Fontana a G7 Parlamenti, 'ultima chiamata Occidente per difesa libertà e verità'
6 settembre, 2025 • 09:12
