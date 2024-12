Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, domenica 29 dicembre, alle 9.55 (ora locale) sarà in visita alla nave Amerigo Vespucci in sosta ad Abu Dhabi. Si tratta della 31esima tappa del Tour Mondiale del veliero della Marina militare. In mattinata il presidente, dopo l'incontro con altre autorità e il saluto all'equipaggio, parteciperà alla Santa Messa celebrata dal cappellano di bordo, Mauro Medaglini. Il giorno seguente, lunedì 30 dicembre, alle 11 (ora locale), Fontana incontrerà il presidente del Consiglio federale nazionale degli Emirati arabi uniti, Saqr Ghobash.