Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Domani la prima edizione dell'anno di Montecitorio a porte aperte. Ad aprire la manifestazione, alle ore 10, sarà la Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Roberto Granata. I partecipanti potranno assistere all'esibizione in Aula di un gruppo di musicisti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Nell'occasione il percorso di visita toccherà anche il locale cosiddetto ex Cit, che si affaccia sulla Galleria dei presidenti. Qui è allestita l'opera "Sacra Famiglia" di Mario Ceroli.
Camera: domani prima edizione 2026 Montecitorio a porte aperte
10 gennaio, 2026 • 15:53
