Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il Collegio dei Questori comunica che da oggi riprendono efficacia le regole già stabilite, da ultimo il 16 aprile 2025, per la prenotazione e lo svolgimento delle conferenze stampa da parte di deputati e gruppi parlamentari presso la sala ad esse dedicata.
Camera: collegio questori, riprendono prenotazioni e svolgimento conferenze stampa
11 febbraio, 2026 • 17:13
