

Roma, 13 feb (Adnkronos) - A partire dalle 18 di lunedì 16 febbraio andrà in onda in diretta dalla sala della Lupa di Montecitorio (diretta radiofonica Rai Radio2 e video al canale 202 del digitale terrestre, nonché diretta webtv Camera) la trasmissione Caterpillar Rai Radio2, con Sara Zambotti, Massimo Cirri, Paolo Labati e tanti ospiti, per celebrare la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili”. Lo rende noto la Camera.

Nell'occasione sarà letto un messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. In serata, come ogni anno, in adesione alla campagna promossa dalla stessa trasmissione sarà spenta l'illuminazione delle due facciate di Palazzo Montecitorio dalle 19 alle 20.

