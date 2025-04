Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Mercoledì 16 in aula alla Camera ci sarà il seguito dell'esame della relazione sulle missioni internazionali. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sempre mercoledì si terranno le discussioni generali sul ddl zone montane, sulla pdl per l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora.

Martedì 22 aprile si terrà la discussione generale sulle modifiche al codice protezione dati personali e l'esame del decreto sul reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Lunedì 5 maggio è in programma la discussione generale sul decreto rischi catastrofali.