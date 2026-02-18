

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "E' gravissimo che Salvini abbia abbinato il simbolo di Avs all'omicidio efferato di Quentin Deranque, rischiamo di diventare bersaglio, noi ci sentiamo bersaglio. Per questo, anche il relazione alle dichiarazioni della Meloni e di Piantedosi, vi dico che io e Fratoianni abbiamo ricevuto gravissime minacce di morte, che abbiamo denunciato. Ecco le immagini". Angelo Bonelli è intervenuto in aula alla Camera, subito dopo la commemorazione del giovane ucciso a Lione, mostrando all'emiciclo una serie di lettere minatorie ricevute. Tutti i gruppi di opposizione sono poi interventi per solidarietà a Bonelli chiedendo anche un informativa in aula di Piantedosi.

"Questa è una lettera con l'immagine di mia moglie e di mia figlia, questo è l'indirizzo di casa, qui è dove vivono -ha spiegato Bonelli mostrando all'aula la lettera-. Ci sono minacce gravissime di morte, mi tagliano la testa. Questa è arrivata pochi giorni fa, legata agli scontri di Torino, prenderemo a martellate i vostri figli, vi spareremo in testa e vi faremo saltare il cervello".

Bonelli è andato avanti, mostrando altri fogli: "Questa è a arrivata a mia sorella, quel lurido maiale di tuo fratello, lo appenderemo a piazza Maggiore, gli staccheremo la testa. Ce ne sono di peggiori, ma per rispetto dell'aula mi fermo qui". Il leader di Avs ha poi lanciato un appello: "Mi rivolgo ai giovani, faccio un appello alla non violenza, che disarma menti e mani dei violenti. Non cadete nella trappola della violenza, scendete in piazza pacificamente".



