Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Massimo Bitonci si è dimesso dalla Camera per incompatibilità essendo entrato a far parte della Giunta regionale del Veneto. Essendo stato eletto in un collegio uninominale, per la sua sostituzione si dovrà procedere ad elezioni suppletive.
Camera: Bitonci (Lega) si dimette per incompatibilità, nominato in Giunta Veneto
28 dicembre, 2025 • 19:53
