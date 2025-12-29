Roma, 29 dic (Adnkronos) - Dopo il voto sulla manovra l'aula della Camera riprende martedì 13 gennaio con il Dl Transizione 5.0, dalle 13 e con votazioni non prima delle 1, con prosecuzione il 14 se verrà posta la fiducia. Dal 7 gennaio riprendono invece i lavori delle Commissioni. E' quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Camera: aula riprende il 13 gennaio con Dl Transizione 5.0, dal 7 gennaio le commissioni
29 dicembre, 2025 • 18:03
