

Roma, 13 ago (Adnkronos) - Seduta lampo dell'aula della Camera in cui il presidente di turno Fabio Rampelli ha annunciato l'arrivo a Montecitorio del decreto Terra dei fuochi e del decreto Giustizia, assegnati in sede referente alla commissione Giustizia. L'aula è stata quindi riconvocata per il 9 settembre, alle 14, con all'Odg una serie di ratifiche di accordi internazionali.

Il 10 settembre è prevista la riunione della Conferenza dei capigruppo della Camera con all'ordine del giorno il calendario del mese di settembre e il programma dei lavori per il periodo settembre-novembre.

