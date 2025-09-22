

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - "E' stato un derby come se ne sono visti tanti, equilibrato e deciso da un episodio. Questa volta è andata bene alla Roma. La Lazio non mi è dispiaciuta, ha avuto le sue occasioni, purtroppo non è riuscita a buttarla dentro". Così all'Adnkronos l'ex allenatore della Lazio Dino Zoff, all'indomani del derby della Capitale vinto dalla Roma per 1-0 sui biancocelesti. "Perdere un derby fa male ma sono convinto che la Lazio abbia le carte in regola per far svoltare in positivo la stagione e tornare a fare risultati. Non c'è da fare drammi, bisogna solo continuare a lavorare al meglio", aggiunge il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982.

