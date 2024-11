Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Abodi si deve far garante di un sistema rappresentativo e democratico: la Federazione gioco calcio non può essere un giocattolo nelle mani delle squadre ricche. Occorre una ripartizione reale di peso elettorale nel quale siano rappresentati soprattutto le centinaia di appassionati che praticano il calcio nelle società dilettanti". Lo afferma Filiberto Zaratti, capogruppo Alleanza Verdi-Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera.

"Il calcio -aggiunge- è dei praticanti e dei milioni di tifosi non delle società professionistiche che ormai sono peraltro proprietà di grandissimi fondi finanziari internazionali che vogliono solo speculare con la passione per il calcio delle italiane e degli italiani. Non devono essere svantaggiate quelle squadre che con grandissimi sacrifici danno vita ad uno degli sport più amati come è il calcio”.