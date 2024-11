Belgrado, 17 nov. (Adnkronos) - L'allenatore in seconda dell'Ungheria Adam Szalai è stato dimesso dall'ospedale poche ore dopo il suo ricovero dopo un collasso a bordo campo durante la partita della Nations League contro l'Olanda sabato sera. "Ha trascorso la notte nell'hotel della squadra e sta tornando a Budapest con la squadra", ha detto domenica una portavoce della nazionale ungherese ai broadcaster M4. Su Instagram, Szalai ha detto: "Grazie per i messaggi, sto bene".

Szalai, 36 anni, si è sentito male nei primi minuti della partita ed è stato portato in ospedale ad Amsterdam per gli esami. "Adam Szalai si è sentito male nei primi minuti della partita Olanda-Ungheria, ma le sue condizioni sono stabili ed è cosciente", ha affermato una dichiarazione della Federazione calcistica ungherese in una nota ancora durante il primo tempo. La partita è ripresa dopo una pausa di 12 minuti e l'Ungheria è stata sconfitta per 4-0 dall'Olanda. L'Ungheria ospiterà la Germania martedì per la partita finale della fase a gironi.