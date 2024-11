Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Disciplinare Uefa, sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti della Federcalcio rumena e della Federcalcio del Kosovo a seguito della partita di Uefa Nations League tra Romania e Kosovo giocata il 15 novembre 2024 a Bucarest, in Romania". Lo ha comunicato con una nota all'Adnkronos la Uefa dopo quanto avvenuto nella sfida di Nations League, interrotta nel recupero dopo che i giocatori del Kosovo hanno lasciato il campo come protesta per i cori pro-Serbia intonati dai tifosi rumeni. "Ulteriori informazioni su questi procedimenti saranno rese disponibili a tempo debito", fanno sapere ancora da Nyon.