Torino, 1 nov. (Adnkronos) - "Se credo nello Scudetto? "Ovvio. Noi dobbiamo pensare solo all'Udinese e dobbiamo migliorare in ogni aspetto del gioco. Tutti dobbiamo fare meglio, io per primo". Così il tecnico della Juventis Thiago Motta alla vigilia della sfida di Udine. La squadra bianconera dopo i pareggi con Inter e Parma è scesa al sesto posto. "Dobbiamo fare molto meglio per stare in alto in classifica, che è la cosa importante ora. Dobbiamo andare a Udine convinti, concreti, per fare una grande prestazione. Per fare il risultato che vogliamo fare, scalare in classifica e continuare così. Alla fine siamo ancora all'inizio ed è chiaro che dobbiamo fare molto meglio visti i risultati dell'ultima partita fatta. Anche se non facendo del nostro massimo, sicuramente dobbiamo migliorare ma se una squadra meritava di più era la nostra, non lo dico solo io, si vede nei dati, nelle immagini della partita. Non è stato sufficiente per vincere. Abbiamo avuto un pareggio. Detto questo dobbiamo fare meglio sicuramente, già dalla prossima con l'Udinese, per la partita e per la classifica".

Contro l'Udinese potrebbe riposare Vlahovic. "Può essere. È una situazione che valuteremo oggi. In questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi e stanno bene. Dobbiamo dare qualcosa in più per avere quello che vogliamo avere. Come vorrei esser ricordato nella storia della Juve? Neanche penso a queste cose. Non è la Juve di Motta. Sono i fatti che dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti del gioco per essere una squadra più competitiva e pronta ad affrontare gli avversari in modo migliore. Io mi concentro su domani. Io rispetto tutte le opinioni, alcune le prendo come aiuto e altre no. Dobbiamo essere concentrati per migliorare".