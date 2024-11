Milano, 17 nov. (Adnkronos) - "Quarti di finale più duri visto che affronteremo Germania, Portogallo o Spagna? È una lettura corretta, uno stimolo". Lo ha detto in conferenza stampa il ct dell’Italia Luciano Spalletti, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Francia in Nations League. "Ora dobbiamo dare spallate, lo dobbiamo sapere. Speriamo che non ci siano però condizionamenti come stasera, con i calci piazzati. Il calcio è così, una situazione incasina il lavoro di mesi. Ciò che ci dispiace è essere rimasti un po’ a metà di fronte a questo entusiasmo della gente, questa fiducia ritrovata".