Rio de Janeiro, 18 nov. (Adnkronos) - L'attaccante brasiliano Neymar potrebbe tornare al suo club d'origine, il Santos, l'anno prossimo dopo un periodo di infortunio con l'Al-Hilal in Arabia Saudita, secondo quanto riportato dai media del paese sudamericano. Il presidente del Santos Marcelo Teixeira incontrerà il padre e manager di Neymar, Neymar Santos Sr, la prossima settimana per discutere le condizioni di un possibile trasferimento, secondo quanto ha riferito Globo Esporte.

Il contratto di Neymar con l'Al-Hilal scadrà il prossimo luglio, ma il trentaduenne potrebbe rescindere il suo contratto prima, aprendo la strada ad un possibile ritorno al Santos a gennaio. Gli sforzi per terminare il contratto di Neymar in anticipo sono "altamente complessi" a causa di clausole finanziarie e impegni di marketing. Neymar ha fatto solo sette presenze in tutte le competizioni per l'Al-Hilal da quando è entrato a far parte del club dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain nell'agosto 2023.

L'attaccante ha completato il suo recupero di 12 mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a ottobre, solo per subire un infortunio muscolare alla gamba nella sua seconda partita dakl suo ritorno. All'inizio di questo mese, Teixeira ha detto al quotidiano brasiliano Estadao che il Santos aveva un "progetto concreto" per il ritorno del numero 10 al club. Neymar ha fatto 225 presenze per il Santos e ha segnato 136 gol prima del suo importante passaggio al Barcellona nel 2013. È il miglior marcatore di sempre del Brasile con 79 gol in 128 partite internazionali.