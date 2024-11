Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un po' per amore nei confronti della compagna Francesca Verdini e un po' per scaramanzia, Matteo Salvini non ha visto il suo Milan vincere in trasferta al Bernabeu tre a uno contro i galacticos di mister Carlo Ancelotti. A confidarlo è lo stesso leader della Lega interpellato dai cronisti in Transatlantico, a Montecitorio, dopo il question time. ''Non ho visto la partita, la mia compagna mi ha fatto vedere un altro programma...'', dice il vicepremier che spiega: ''Ero più confidente nella vittoria di Trump che in quella del Milan...". "Comunque, è stata una nottata eccezionale'', dice il ministro dei Trasporti, soddisfatto per l'affermazione di Donald Trump alle elezioni Usa e il successo rossonero contro il Real Madrid.