

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Sono in vendita i biglietti per Italia-Turchia, secondo incontro casalingo degli Azzurri nel girone di Uefa Nations League in programma lunedì 5 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I tagliandi potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65.

L’ultima sfida disputata dalla Nazionale a Bologna era stata proprio contro la Turchia: 0-0 il risultato dell’amichevole del 4 giugno 2024, ultimo test di preparazione al Campionato Europeo. Sono 24 gli incontri giocati nel capoluogo emiliano, con un bilancio di 16 successi per gli Azzurri, 5 pareggi e 3 sconfitte. Ecco i prezzi dei biglietti: fieldbox sala 2006, 260 euro; poltrona gold c con ospitalità sala 2006, 200 euro; poltrona 60 euro; poltrona ridotto over 65, 50 euro; tribuna coperta, 50 euro; tribuna coperta ridotto over 65, 40 euro; tribuna coperta ridotto under 12, 10 euro; tribuna coperta laterale, 40 euro; tribuna coperta laterale ridotto over 65, 30 euro; tribuna coperta laterale ridotto under 12, 10 euro; tribuna coperta laterale promo famiglia adulto, 30 euro; tribuna coperta laterale promo famiglia under 18, 20 euro; distinti centrali, 40 euro; distinti centrali ridotto over 65, 35 euro; distinti centrali ridotto under 12, 10 euro; distinti laterali, 35 euro; distinti laterali ridotto over 65, 30 euro; distinti laterali ridotto under 12, 10 euro; curve, 20 euro; curve ridotto under 18, 14 euro; curve ridotto under 12, 10 euro.

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati alle bambine e ai bambini nati dopo il 5 ottobre 2014. I tagliandi Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 5 ottobre 1961. I biglietti ridotti Under 18 sono riservati alle persone nate dopo il 5 ottobre 2008. I biglietti Promo Famiglia Adulto e Under 18 di Tribuna Coperta Laterale (Settori A1 e B) sono riservati a un gruppo familiare di minimo tre persone, di cui due adulti e uno o due minorenni (nati dopo il 5 ottobre 2008).

È inoltre attiva la vendita dei pacchetti di Corporate Hospitality: per dettagli e offerte scrivere a hospitality@figc.it. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre (entro le ore 18) fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/ a condizione di essersi registrati allo stesso link entro venerdì 18 settembre. I titolari delle tessere federali e delle tessere Coni/Figc valide per il 2025 potranno fare richiesta di accredito mercoledì 30 settembre (dalle ore 8 alle 20), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

