Roma, 30 lug. (Adnkronos) - A meno di un mese dall’inizio del campionato, l’Inter è un cantiere aperto, al pari del resto delle formazioni di Serie A. I nerazzurri vogliono accorciare il gap che li separa dal Napoli campione, il quale ha già aggiunto alla rosa De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema, e farlo non sarà affatto semplice. La dirigenza interista lavora alacremente su più tavoli per regalare a Christian Chivu un roster di livello per la stagione alle porte. La telenovela Ademola Lookman, in maglia Inter a 1,30 secondo gli esperti Sisal, è ancora lunga dal vedere la sua conclusione ma la formazione milanese ha in mente svariati obiettivi per il reparto offensivo.

Il primo porta il nome di Nico Paz, talentuoso trequartista del Como, da sempre nelle mire dell’Inter: l’argentino, offerto a 2,50, si completerebbe benissimo con Lautaro Martinez e Thuram ma bisognerà vedere se la formazione lariana, e soprattutto Cesc Fabregas, decideranno di farlo partire.



Altro nome sul taccuino di Ausilio è quello di Adrián Bernabé, vecchia conoscenza di mister Chivu che lo ha allenato a Parma la scorsa stagione. Il giocatore iberico può ricoprire vari ruoli ma, soprattutto in fase di supporto ai compagni d’attacco, ha saputo dare il meglio di sé. Intavolare un affare con i ducali potrebbe essere più semplice rispetto a una trattativa con il Como ma Bernabé all’Inter è ipotesi a 3,00.

C’è poi una suggestione che porta dritta a Liverpool e ha il nome di Federico Chiesa. L’esterno azzurro ha voglia di riscattarsi in vista del Mondiale del prossimo anno e San Siro potrebbe offrirgli questa chance. Chiesa spinge per tornare in Italia e l’Inter sarebbe tra le mete preferite: l’ex Fiorentina e Juventus che si veste di nerazzurro pagherebbe 9 volte la posta secondo gli esperti Sisal.