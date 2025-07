Roma, 24 lug (Adnkronos) - Nell'Europeo della Nazionale italiana di calcio "è emerso quanto lo sport sia un elemento fondamentale nella vita sociale, e l'avanguardia e la punta di guida del fenomeno è dato dagli atleti che emergono a grande livello e qualità e trascinano i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine. Questo è importante, per questa ragione i complimenti per come avete svolto questo europeo". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale la Nazionale femminile di calcio.

"Questo non lo dico perchè qualcuno me lo ha fatto sapere o per quanto ho letto ma perchè vi ho seguito, tutte le vostre partite fino a quella di martedì. Un percorso magnifico, complimenti", ha proseguito il presidente della Repubblica.