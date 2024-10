Rio de Janeiro, 23 ott. (Adnkronos) - Sono scoppiate rivolte nella metropoli brasiliana di Rio de Janeiro prima della semifinale della Copa Libertadores tra Botafogo e Peñarol, squadra dell'Uruguay, e la polizia ha affermato che i tifosi uruguaiani hanno saccheggiato negozi e distrutto veicoli. Foto e video hanno mostrato motociclette e un autobus incendiati sul lungomare a ovest di Rio de Janeiro. Una folla di persone ha lanciato pietre e bottiglie alla polizia. Hanno usato tavoli dei negozi sulla spiaggia come scudi e pali delle tende come mazze, secondo quanto riportato dai media locali. Finora sono state arrestate più di 250 persone, ha affermato la polizia. Hanno anche confiscato una pistola.

"Il calcio è uno sport di celebrazione e unità. Non permetteremo a questi trasgressori della legge di sconvolgere la vita quotidiana delle persone con atti brutali e vandalici. Scene come questa non devono ripetersi", ha affermato il governatore di Rio Cláudio Castro in un post su X. Il governo ha ordinato che i tifosi del Peñarol vengano scortati fuori dalla città. I disordini sono iniziati intorno a mezzogiorno dopo che un tifoso ha rubato un telefono cellulare da una panetteria, ha affermato la polizia. Il Botafogo dovrebbe affrontare il Peñarol nella prima tappa della semifinale della Copa Libertadores, mentre la seconda gara si svolgerà a Montevideo tra una settimana.