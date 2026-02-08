

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è arrivato a Torino, a quanto apprende l'Adnkronos, per stare vicino alla squadra ed assistere alla sfida dello Stadium contro la Juventus. E' la prima trasferta per il presidente biancoceleste in un momento delicato per la squadra tra oggi e mercoledì con la gara di Coppa Italia.

