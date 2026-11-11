

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - "Giovani? Tutti li volevano, mi sembra anche giusto e logico. Cerchiamo di chiamarli, speriamo di azzeccare. Poi se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo come sempre". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia a San Siro. "In questo momento, l'obiettivo è far crescere i giovani. Carnesecchi e Vicario sono bravi, però non cambia molto. In quel ruolo lì, la sfortuna è chi viene dietro. Ce ne sono tanti di portieri bravi".

Mancini ha poi aggiunto, a proposito delle convocazioni e del lavoro con gli azzurri: "Purtroppo non li ho con me da tanto quindi è difficile. I giovani dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, vedendoli solo in partita non si conoscono qualità e abitudini. In questi giorni abbiamo capito alcune cose".

