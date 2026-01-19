

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha "condannato fermamente" il Senegal per aver abbandonato il campo dopo che una revisione video era stata sfavorevole prima di vincere la finale di Coppa d'Africa. Il capo del calcio mondiale ha anche affermato di aspettarsi sanzioni appropriate dopo le scene caotiche di domenica a Rabat. Il Senegal ha infine sconfitto i padroni di casa del Marocco per 1-0 dopo i tempi supplementari, ma solo dopo una drammatica azione nei tempi regolamentari, quando alla squadra di casa è stato concesso un rigore. La revisione video è avvenuta all'ottavo minuto di recupero. Per protestare contro quella che consideravano una decisione sbagliata, i giocatori del Senegal, apparentemente su richiesta dell'allenatore Pape Thiaw, sono andati negli spogliatoi.

Ci sono stati anche scontri tra tifosi e forze dell'ordine sugli spalti. Il Senegal è rientrato dopo 16 minuti e il marocchino Brahim Díaz ha poi sbagliato il rigore con una deplorevole "scavetto'. Pape Gueye poi ha segnato il gol della vittoria per il Senegal ai supplementari, ma la vittoria è stata macchiata nonostante la capitale Dakar sia esplosa in una festa durata tutta la notte. Il Senegal si era anche lamentato di un trattamento ingiusto rispetto ai padroni di casa nel periodo precedente la finale. "Purtroppo, abbiamo assistito a scene inaccettabili in campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni 'sostenitori', così come di alcuni giocatori e staff tecnici senegalesi", ha scritto Infantino su Instagram.

"È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusta. Dobbiamo sempre rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara dentro e fuori dal campo di gioco", ha deto Infantino. Il Senegal si è qualificato per i Mondiali di giugno e luglio in Nord America ed è improbabile che il suo posto venga messo a repentaglio dalle scene di domenica. Ma Infantino vuole che la Confederazione Africana di Calcio si faccia avanti.

"Mi aspetto che gli organi disciplinari competenti della Caf adottino le misure appropriate", ha scritto. Il Ct del Marocco Walid Regragui si è detto arrabbiato con il suo omologo Thiaw e con il suo stesso giocatore Díaz per il suo bizzarro rigore. "La partita che abbiamo appena giocato è stata una vergogna per l'Africa", ha detto.

