

Bari, 7 lug. - (Adnkronos) - Sono state perquisite la sede della Società Sportiva calcio Bari, nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro, a Roma, e la sede legale della Società Sportiva calcio Napoli nel capoluogo campano, nell'ambito delle indagini alla gestione del Bari Calcio condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo pugliese e coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese secondo quanto risulta dai documenti visionati dall'Adnkronos.

Le Fiamme Gialle intendono esaminare la documentazione contabile ed extracontabile, sia informatica che cartacea, anche custodita o memorizzata nei pc, supporti di memoria di massa, fissa o mobile, server aziendali attinenti alle società interessate, con particolare riferimento alla cessione del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli a luglio 2023 ed il successivo prestito di quest'ultimo all'Empoli e la cessione definitiva del calciatore al Cagliari.

