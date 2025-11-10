

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Se è vero che Giorgia Meloni in passato è stata tifosa della Lazio? “No, sono voci che smentisco, io sono testimone della sua fede romanista, una decina di anni fa o forse di più andavamo allo stadio insieme, lei è una tifosa giallorossa. Lei è sempre stata della Roma, su questo non c’è dubbio, è sicuro”. Così il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

