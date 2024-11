Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Preso atto dell’avvenuta approvazione della Giunta Nazionale del Coni dello Statuto Federale, così come approvato nell’Assemblea dello scorso 4 novembre, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha informato il Consiglio Federale della decisione di convocare per il prossimo 3 febbraio l’Assemblea per il rinnovo delle cariche a Roma presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria.