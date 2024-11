Monaco, 14 nov. (Adnkronos) - Il difensore del Bayern Monaco ed ex Napoli, Minjae Kim, sta facendo il servizio militare per la sua nativa Corea del Sud online, secondo quanto ha riferito il quotidiano Bild. Kim è in grado di fare il servizio militare obbligatorio online grazie a un accordo speciale e deve prestare servizio da una a due ore a settimana. In Corea del Sud, è comune che atleti di alto livello e pop star debbano svolgere 18 mesi di servizio militare. Kim ha un permesso speciale in seguito ai suoi successi sportivi. Ha dovuto completare un ritiro, durato diverse settimane, e ora può fare più ore da remoto. Secondo Bild, ha già completato la maggior parte del suo servizio obbligatorio abbreviato prima del suo trasferimento dal Napoli al Bayern nell'estate del 2023.