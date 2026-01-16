

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Nico Paz "sicuramente è un predestinato e soprattutto riesce a estrinsecare le sue capacità in un calcio molto fisico che adesso sta andando nell'uno contro uno". Lo dice all'Adnkronos Delio Rossi, commentando la partita stellare del 21enne in prestito al Como dal Real Madrid nel match di ieri contro il Milan, fermato solo da Maignan e dalla traversa. "Un giocatore come lui, veloce, tecnico, salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica che adesso è fondamentale nel calcio", dice ancora l'ex tecnico di Lazio, Fiorentina e Bologna. Ha 21 anni, quindi ne vedremo delle belle con questo ragazzo: "sì, è un giocatore nuovo ma ma anche 'vecchio' -puntualizza-, cioè gioca anche in una posizione come seconda punta, un sistema di gioco che molte squadre non hanno di solito. Quindi è anche molto libero di spaziare. Non lo so se magari in un calcio più caratterizzato, non so, tipo un 4-3-3 ha le caratteristiche per poter fare la punta di raccordo oppure giocare sull'esterno". Ha colpito questa sua capacità di essere più o meno ovunque e quasi inarrestabile: "sì, questa è la sua caratteristica, si sa muovere e soprattutto è sempre messo bene con il corpo: questa è una caratteristica dei grandi giocatori".

Le capacità finanziarie del Como potrebbero riuscire a mantenerlo in Serie A? "Sì, le forze economiche ci sono ma questo tipo di giocatori sono destinati ad andare a giocare nelle squadre più grandi del mondo e quindi devi anche pensare a un domani di perderlo. Forse per lui è più il caso che rimanga un altro anno a Como e che vada magari con le spalle un po' più solide per vincere la concorrenza degli altri giocatori del suo livello, come le grandi squadre hanno".

