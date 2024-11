(Adnkronos) - MILANO – 28/11/2024 - C’era una volta la ‘Coppa Intercontinentale’, che metteva di fronte le squadre detentrici della Coppa dei Campioni e della Copa Libertadores con in palio il titolo di club ‘campione del mondo.' A partire dal 2025, quella che nel frattempo è diventata la Coppa del Mondo per club, prenderà la forma di un vero e proprio campionato mondiale, non dissimile da un torneo per nazionali ma riservato ai top team di tutto il globo.

L’Italia sarà rappresentata dalla Juventus e dall’Inter, entrambe ‘premiate’ dal meccanismo del Ranking UEFA; attualmente impegnate nella corsa scudetto, bianconeri e nerazzurri conosceranno a breve le rispettive sfidanti: il 5 dicembre è in programma il sorteggio che deciderà gli incroci delle varie fasi del torneo.

Inizialmente disputata in finale doppia (andata e ritorno), la Coppa Intercontinentale è stato talvolta snobbata dai club europei, un po’ per le insidie delle trasferte oltreoceano, un po’ per il gioco duro, e talvolta violento, delle compagini sudamericane. A ciò si sono aggiunte le difficoltà nell’individuare una sede per disputare gli incontri, che hanno fatto saltare le edizioni del 1975 e del 1978.

Non a caso, la formula del torneo cambia per la prima volta già nel 1980, quando la doppia finale lascia il posto ad una gara secca in campo neutro. Lo Stadio Olimpico di Tokyo diventa la nuova sede fissa dell’incontro che assegna la Coppa, sponsorizzata dalla Toyota; uno degli ‘scatti’ più celebri delle prime edizioni immortala il brasiliano Zico al fianco di una Celica nuova di zecca, ricevuta in premio dopo la vittoria del suo Flamengo per 3-0 contro il Liverpool.

Nel 2005 prende ufficialmente il via la nuova Coppa del Mondo per club: sei squadre partecipanti, con i campioni d’Europa e del Sudamerica che entrano in scena direttamente in semifinale. Nel 2019, la FIFA ufficializza una nuova formula a 24 squadre, da disputare in Cina tra giugno e luglio 2021; la pandemia da Covid-19, però, fa slittare l’organizzazione.

Le 63 partite del nuovo torneo si disputeranno negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La finale si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, uno dei dodici impianti destinati ad ospitare le gare della manifestazione; gli altri sono:

- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta);

- TQL Stadium (Cincinnati);

- Bank of America Stadium (Charlotte);

- Rose Bowl Stadium (Los Angeles);

- Hard Rock Stadium (Miami);

- GEODIS Park (Nashville);

- Camping World Stadium (Orlando);

- Inter&Co Stadium (Orlando);

- Lincoln Financial Field (Philadelphia);

- Lumen Field (Seattle);

- Audi Field (Washington).

Come si apprende dal sito ufficiale della FIFA, le 32 partecipanti al torneo sono così suddivise:

- 4 squadre CAF (Africa);

- 4 squadre AFC (Asia);

- 12 squadre UEFA (Europa);

- 4 squadre CONCACAF (Nord e Centro America, Caraibi);

- 1 squadra OFC (Oceania);

- 6 squadre CONMEBOL (Sud America);

- 1 squadra del paese ospitante.

Le squadre qualificate al Mondiale per Club FIFA 2025 sono:

- Al Ahly (Egitto);

- Wydad (Marocco);

- ES Tunis (Tunisia);

- Mamelodi Sundowns (Sudafrica);

- Al Hilal (Arabia Saudita);

- Urawa Red Diamonds (Giappone);

- Ulsan HD (Corea del Sud);

- Al Ain (Emirati Arabi Uniti);

- Chelsea (Inghilterra);

- Real Madrid (Spagna);

- Manchester City (Inghilterra);

- Bayern Monaco (Germania);

- Paris Saint-Germain (Francia);

- Inter (Italia);

- Porto (Portogallo);

- Benfica (Portogallo);

- Borussia Dortmund (Germania);

- Juventus (Italia);

- Atletico Madrid (Spagna);

- FC Salisburgo (Austria);

- Monterrey (Messico)

- Seattle Sounders (USA);

- Club Leon (Messico);

- Pachuca FC (Messico);

- Auckland City (Nuova Zelanda);

- Palmeiras (Brasile);

- Flamengo (Brasile);

- Fluminense (Brasile);

- River Plate (Argentina);

- Boca Juniors (Argentina);

- Inter Miami (USA), in rappresentanza del paese ospitante.

La 32^ partecipante sarà una tra Atletico Mineiro e Botafogo, le due finaliste della Copa Libertadores 2024. Il roster iniziale appare quantomeno variegato e non privo di incognite e possibili sorprese per gli appassionati e gli spettatori neutrali; grandi favorite per la vittoria finale, fisiologicamente, sono due squadre europee: il Manchester City e il Real Madrid.

Il 14 novembre scorso, la FIFA ha svelato ufficialmente il nuovo trofeo, realizzato in collaborazione con Tiffany & Co. La superficie, si legge in una nota stampa, è in oro vermeil ed è “decorata con incisioni laser di vivide rappresentazioni della gravida storia e della ricca cultura del calcio, tra cui dinamiche istantanee di calciatori e di tifosi esultanti, e la data di fondazione della FIFA”.

La nuova formula ‘allargata’ del Mondiale per club porta in dote tante partite in più e, ovviamente, ricchi premi per le squadre coinvolte. Secondo quanto riportato dal Times, le 32 partecipanti si divideranno equamente - per la sola partecipazione - circa 600 milioni di euro, vale a dire tra i 18 e i 19 milioni ciascuna. A questi si aggiungeranno gli introiti derivanti dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni; inoltre, è possibile che la FIFA introduca un ulteriore sistema di premiazione, basato sui risultati ottenuti nel corso del torneo, come avviene già in Champions League.

