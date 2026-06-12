

Torino, 12 giu. - (Adnkronos) - Il cda di Juventus Fc ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della societa’ con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero. Carnevali sostituisce Damien Comolli che dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Carnevali, si legge in una nota, porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione.

In particolare, prosegue la nota, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano.

