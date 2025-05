Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Si chiude oggi una tre giorni straordinaria, di grande festa ma anche di rispetto e maturità. I cittadini napoletani hanno mostrato ancora una volta un cuore grande e un amore smisurato per questa nostra meravigliosa città." Lo scrive sui sociali la senatrive M5S e vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S).

"La gestione accorta dell'ordine pubblico, l'assenza di problemi significativi, in una festa collettiva che ha mobilitato centinaia di migliaia di persone, è stata una vittoria per tutta la città. Una vittoria nella vittoria. Sono davvero fuori luogo -prosegue l'esponente pentastellata- le polemiche basate sui luoghi comuni che qualcuno ha voluto utilizzare per solleticare la pancia di qualche nostalgico nordista. La città di Napoli, anche in questa occasione, ha dimostrato di essere una città-mondo, ricca di diversità e di umanità, capace di gesti generosi. Una città che guarda al futuro e che si impegna ogni giorno per combattere gli stereotipi che le vengono attribuiti ingiustamente. Ringrazio il prefetto Di Bari, il sindaco Manfredi, il questore Agricola, e le Forze dell’Ordine che hanno garantito la sicurezza permettendo a tutti i cittadini di vivere una festa di piazza e di popolo; ringrazio la squadra e il presidente De Laurentiis per il sogno che ci hanno regalato; ringrazio immensamente tutto il popolo napoletano per la maturità che ha saputo dimostrare".

"Il mio appello ai cittadini -conclude Castellone- è che anche oggi possa essere una giornata di festa e che si dimostri la maturità di questi giorni. Forza Napoli. Forza napoletani".