

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - "Le avversarie sono tutte da rispettare e lo sono anche Irlanda del Nord, Galles e Bosnia ma, secondo me, tutto dipenderà dagli azzurri. Sono più forti dei loro avversari e devono andare in campo a marzo e dimostrarlo". Così all'Adnkronos il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini, commentando il sorteggio dei playoff mondiali che opporrà gli azzurri in semifinale in casa all'Irlanda del Nord e in finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia. "C'è paura di saltare il terzo mondiale di fila? Quella c'è da 8 anni dal famoso playoff con la Svezia del 2017 ma va superata perché non ci sono più sbagliare", aggiunge Cabrini.

