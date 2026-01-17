

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Rocco Commisso era un grande calabrese. Un uomo straordinario che era profondamente legato a Gioiosa Ionica e alla sua regione. È stato un presidente di calcio eccellente. In pochi anni ha costruito un centro sportivo e ha dato alla Fiorentina un'impronta unica. Mancherà tantissimo a tutti noi". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

