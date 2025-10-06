

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - ​"Stavolta il centrosinistra lo abbiamo visto arrivare e lo abbiamo asfaltato. Roberto Occhiuto sconfigge senza appello gli avversari e si conferma presidente della regione Calabria. La forza del coraggio, la capacità di governare, il riconoscimento plebiscitario del lavoro fatto in questi anni per la sua magnifica Calabria premiano Roberto: per questo non solo ha vinto, ma ha stravinto queste elezioni regionali". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

"Abbraccio e faccio le mie più sincere e sentite congratulazioni all’amico Roberto e a tutti gli amici di Forza Italia Calabria, alla loro capacità di rendere sempre più forte e coeso il nostro partito. E voglio complimentarmi con gli elettori calabresi, capaci di ignorare chiacchiere e speculazioni, credendo invece nella forza dei fatti e in chi ha saputo in questi anni mantenere le promesse fatte”, conclude.

