Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni di cuore a Roberto Occhiuto per la straordinaria e larga vittoria. Vince la Calabria del buon governo. Buon lavoro Presidente". Lo scrive su X Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri.
Calabria: Tripodi, 'congratulazioni a Occhiuto per straordinaria vittoria'
6 ottobre, 2025 • 15:03
