

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria è un segnale forte e positivo. I cittadini hanno scelto la continuità e premiato il lavoro concreto fatto in questi anni. È una vittoria che conferma la credibilità di Forza Italia, guidata con competenza e visione da Antonio Tajani, un risultato che parla chiaro: la buona politica dà frutti. A Roberto Occhiuto va il mio augurio di buon lavoro per i prossimi cinque anni. Siamo certi che continuerà a lavorare con passione e serietà per far crescere la Calabria". Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia.

