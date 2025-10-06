Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Speriamo che la forchetta sia un po' più bassa. E' una sconfitta ma anche nelle sconfitte così dure è obbligatorio lavorare per venirne fuori". Lo dice Nico Stumpo del Pd a La7.
**Calabria: Stumpo (Pd), 'sconfitta dura, lavorare per venirne fuori'**
6 ottobre, 2025 • 14:33
Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Speriamo che la forchetta sia un po' più bassa. E' una sconfitta ma anche nelle sconfitte così dure è obbligatorio lavorare per venirne fuori". Lo dice Nico Stumpo del Pd a La7.