(Adnkronos) - "Penso che in questo momento ci sia bisogno di fare un salto da una coalizione obbligata a stare insieme a una coalizione che sta insieme strategicamente per governare", aggiunge Stumpo.
Calabria: Stumpo, 'Pd ha lavorato per coalizione, ora fare salto di qualità' (2)
6 ottobre, 2025 • 14:43
