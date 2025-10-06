

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Roberto Occhiuto confermato, a larghissima maggioranza, presidente della Calabria è una grande vittoria per tutto il popolo di Forza Italia, per il centrodestra e per i cittadini calabresi. Ancora una volta, siamo la forza del buon governo, di cui Roberto è validissimo interprete. È una vittoria che rende merito a questa squadra, da Antonio Tajani a Francesco Cannizzaro fino ai dirigenti e i militanti del territorio, ognuno dei quali ha dato il suo contributo fondamentale. C’è una comunità umana che si anima in nome della libertà e che continuerà a vincere tante e tante altre volte ancora". Così il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

