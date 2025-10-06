

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Complimenti a Roberto Occhiuto per la straordinaria vittoria in Calabria. Un risultato netto, frutto di quattro anni di lavoro serio, concreto e di buongoverno. La sua rielezione era scontata, perché i cittadini calabresi hanno riconosciuto l’impegno, la competenza e la capacità di dare risposte reali ai bisogni del territorio. Il centrodestra esce ancora più rafforzato da questa tornata elettorale, con Forza Italia che si conferma primo partito della coalizione. Forza Roberto, avanti così". Così Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.

