

Roma, 11 set (Adnkronos) - "Noi, accanto a Tridico che sosteniamo convintamente, abbiamo deciso di mettere come assoluta priorità la difesa della Sanità pubblica e universalistica. Abbiamo una base da cui partire, perchè le forze politiche sono le stesse che hanno indicato al governo di Giorgia Meloni dove prendere 5 miliardi per assumere medici e infermieri". Lo ha detto Elly Schlein, a Reggio Calabria per un tour elettorale.



