

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni e buon lavoro a Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della regione Calabria. I calabresi hanno scelto la continuità di un’azione di governo regionale centrata su crescita economica e occupazionale, serietà e pragmatismo. La Calabria e il Mezzogiorno sono al centro delle politiche di rilancio e sviluppo del Governo Meloni e continueranno ad essere una grande priorità strategica come dimostrano tutti gli indicatori economici e sociali oggi di segno positivo". Così in una nota Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud.

