

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Grandissimo successo di Roberto Occhiuto in Calabria, e grande affermazione della coalizione di centrodestra che ha nel governo Meloni un suo riferimento insostituibile. Ottimo risultato di Noi Moderati che supera ampiamente il 5% e che sarà presente in Consiglio regionale con un presidente come Occhiuto, autorevole, credibile e amato dai calabresi". Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

