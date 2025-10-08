

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "In Calabria la sconfitta del centrosinistra è netta. Sono molto contento, nel disastro, del risultato di Casa Riformista – Italia Viva che alla prima uscita fa il 4.5%, più di Avs e di tante altre liste. Il coraggio premia e sono felice che Filomena Greco ci rappresenterà benissimo in Consiglio Regionale. Nel frattempo, complimenti a Roberto Occhiuto". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

