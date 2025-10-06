

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Con l’odio non si vince. Con la guerriglia la urbana, i toni apocalittici, gli insulti e il terrorismo psicologico, le falsità, le provocazioni continue, gli scioperi generali immotivati e non preavvisati, il campo largo non ha capacità attrattiva, fallisce miseramente anche la disperata carta del caos nazionale. Il centrodestra continua a vincere con la sua proposta credibile al livello nazionale e regionale. Congratulazioni al presidente Occhiuto che con la sua concretezza ed equilibrio ha saputo convincere di nuovo il popolo calabrese. Forza Calabria, forza Sud". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

