

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Tridico, per difendere la Di Cesare, dice che Fdi la starebbe attaccando per ‘un vecchio tweet stravolto per attribuirle tesi mai sostenute e parole mai pronunciate’. Rileggiamo il tweet della professoressa dedicato, con tanto di fotografia, alla brigatista Barbara Balzerani, morta il 4 marzo 2024: ‘La tua rivoluzione -scriveva la Di Cesare- è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna’. Cosa ci sarebbe di stravolto caro Tridico? In cosa consisterebbe la strumentalizzazione?". Lo afferma Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria.

"Quell’uscita -ricorda- sollevò nel Paese una giusta ondata di indignazione. Tutte le testate giornalistiche -dal Corriere a Repubblica, da La Stampa a La7- parlarono giustamente di tweet choc. E arrivarono condanne unanimi. Francesco Verducci del Pd -partito oggi alleato dell’ex presidente Inps- si definì ‘impietrito di fronte al giudizio politico sul fenomeno delle Br’. Ecco, oggi Tridico dovrebbe solo fare silenzio, chiedere scusa alle famiglie delle vittime delle Brigate rosse ed arrossire per la vergogna”.

