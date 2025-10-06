

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Le mie più sincere congratulazioni a Roberto Occhiuto per la sua riconferma alla guida della Regione Calabria. Lo straordinario risultato delle urne rappresenta un riconoscimento netto da parte dei cittadini per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Regione. Un segnale chiaro di apprezzamento per la campagna elettorale svolta con serietà con il sostegno di tutto il nostro partito, a cominciare dal segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e dal segretario regionale Francesco Cannizzaro". Così il senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli.

"I calabresi hanno voluto premiare una visione di governo fondata sui fatti e sulla serietà, rifiutando di lasciarsi influenzare da tentativi di delegittimazione o da una giustizia a orologeria. Auguro al presidente Occhiuto di proseguire con ancora maggiore determinazione il percorso intrapreso", conclude.

