

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Rivolgo a Roberto Occhiuto le mie più sincere congratulazioni per la sua riconferma alla presidenza della regione Calabria. Si tratta di un risultato che testimonia la fiducia rinnovata dei cittadini verso la sua capacità di governo, maturata in anni di lavoro serio e concreto". Così il presidente della I commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano di Forza Italia.

"La Calabria e, più in generale, il Mezzogiorno, hanno davanti sfide cruciali: colmare i divari infrastrutturali, offrire nuove opportunità ai giovani, rafforzare legalità e coesione sociale. Sono convinto che con la sua guida la Calabria potrà continuare ad essere protagonista di un Sud che guarda al futuro con coraggio e responsabilità, contribuendo alla crescita dell’intero Paese. Ecco perché, da amico e collega, accolgo con affetto e soddisfazione questo risultato, certo che il suo impegno sarà ancora una volta al servizio non solo della Calabria, ma di tutto il Mezzogiorno e dell’Italia", conclude.

